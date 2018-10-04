В Голландии представили фото "агентов-хакеров из России"

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Минобороны Нидерландов представило презентацию с фотографиями паспортов якобы российских агентов, пытавшихся провести хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).

В четверг оборонное ведомство страны сообщило, что спецслужбы Нидерландов предотвратили хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), которую якобы пытались провести четверо граждан России. Как заявила глава нидерландского оборонного ведомства Анк Бэйлевелд, подозреваемые россияне были выдворены с территории Нидерландов 13 апреля.

У подозреваемых были дипломатические паспорта, утверждает минобороны. Нидерландское военное ведомство также сообщило, что подозреваемые в попытке кибератаки на ОЗХО россияне хотели, в том числе, получить доступ к файлам расследования вокруг катастрофы малайзийского Boeing MH17.

В МИД РФ эти обвинения назвали западной шпиономанией. При этом источник в МИД РФ пояснил, что Москва и так имеет доступ к информации организации, поэтому обвинения абсолютно беспочвенны.

Как говорится в пресс-релизе к презентации, опубликованной на сайте минобороны Нидерландов, "четверо сотрудников российской разведки, путешествуя с дипломатическими паспортами, прибыли в Нидерланды через аэропорт Шипхол".

В презентации есть фотографии людей, идущих в аэропорту. В документах также представлены изображения страниц из четырех зеленых паспортов РФ с фотографиями и данными якобы их владельцев. На изображениях читаются имена: Олег Сотников, Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Алексей Минин.

По данным ведомства, они взяли в прокат автомобиль, который поставили на стоянке отеля Marriot в Гааге вблизи офисов ОЗХО.

Голландская сторона отмечает, что оборудование было установлено в багажнике машины. Посредством этого оборудования офицеры собирались взломать Wi-Fi-сети, говорится в пресс-релизе к презентации. "Оно было установлено с целью проникновения в сеть ОЗХО. Антенна для этого оборудования была спрятана под курткой на задней полке, и оборудование работало, когда министерство обороны прервало операцию", — отмечает ведомство.

В презентации показаны в том числе фотографии автомобиля на стоянке и открытого багажника с проводами и курткой на задней полке. Также в материалах есть многочисленные фотографии оборудования — мобильных телефонов, фотоаппарата, долларовых купюр. Есть даже фотография квитанции за проезд на такси до аэропорта "Шереметьево", терминала F на имя Моренца.

Дальнейшее расследование, по данным нидерландской стороны, показало, что один из якобы российских офицеров разведки, работающих в Нидерландах, также активно действовал в Малайзии и планировал там действия в рамках расследования авиакатастрофы рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines.