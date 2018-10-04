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В мире

В Голландии представили фото "агентов-хакеров из России"

(обновлено: 16:09 04.10.2018)
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© AFP 2018 / ANP / Bart MaatПресс-конференция службы военной разведки и безопасности Нидерландов в Гааге. 4 октября 2018Пресс-конференция службы военной разведки и безопасности Нидерландов в Гааге. 4 октября 2018
© AFP 2018 / ANP / Bart Maat

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Минобороны Нидерландов представило презентацию с фотографиями паспортов якобы российских агентов, пытавшихся провести хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Пресс-конференция министерства обороны и службы военной разведки и безопасности Нидерландов в Гааге. 4 октября 2018
© REUTERS / Piroschka van de Wouw
Нидерланды выслали четырех россиян, подозреваемых в кибератаках
В четверг оборонное ведомство страны сообщило, что спецслужбы Нидерландов предотвратили хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), которую якобы пытались провести четверо граждан России. Как заявила глава нидерландского оборонного ведомства Анк Бэйлевелд, подозреваемые россияне были выдворены с территории Нидерландов 13 апреля.

У подозреваемых были дипломатические паспорта, утверждает минобороны. Нидерландское военное ведомство также сообщило, что подозреваемые в попытке кибератаки на ОЗХО россияне хотели, в том числе, получить доступ к файлам расследования вокруг катастрофы малайзийского Boeing MH17.

В МИД РФ эти обвинения назвали западной шпиономанией. При этом источник в МИД РФ пояснил, что Москва и так имеет доступ к информации организации, поэтому обвинения абсолютно беспочвенны.

Здание министерства иностранных дел. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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В российском МИД отреагировали на обвинение Нидерландов
Как говорится в пресс-релизе к презентации, опубликованной на сайте минобороны Нидерландов, "четверо сотрудников российской разведки, путешествуя с дипломатическими паспортами, прибыли в Нидерланды через аэропорт Шипхол".

В презентации есть фотографии людей, идущих в аэропорту. В документах также представлены изображения страниц из четырех зеленых паспортов РФ с фотографиями и данными якобы их владельцев. На изображениях читаются имена: Олег Сотников, Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Алексей Минин.

По данным ведомства, они взяли в прокат автомобиль, который поставили на стоянке отеля Marriot в Гааге вблизи офисов ОЗХО.

Голландская сторона отмечает, что оборудование было установлено в багажнике машины. Посредством этого оборудования офицеры собирались взломать Wi-Fi-сети, говорится в пресс-релизе к презентации. "Оно было установлено с целью проникновения в сеть ОЗХО. Антенна для этого оборудования была спрятана под курткой на задней полке, и оборудование работало, когда министерство обороны прервало операцию", — отмечает ведомство.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
© REUTERS / Francois Lenoir
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В презентации показаны в том числе фотографии автомобиля на стоянке и открытого багажника с проводами и курткой на задней полке. Также в материалах есть многочисленные фотографии оборудования — мобильных телефонов, фотоаппарата, долларовых купюр. Есть даже фотография квитанции за проезд на такси до аэропорта "Шереметьево", терминала F на имя Моренца.

Дальнейшее расследование, по данным нидерландской стороны, показало, что один из якобы российских офицеров разведки, работающих в Нидерландах, также активно действовал в Малайзии и планировал там действия в рамках расследования авиакатастрофы рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines.

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В мире
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Александр Иванов
Серьезно? И это доказательства?
Детский сад какой-то.
Да по таким доказательствам можно всех туристов арестовать.
16:35
04.10.2018
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Сергей Булычев
Опять сказки-страшилки. Разумеется, с явными нестыковками. И первый вопрос у любого нормального человека: зачем ехать в Нидерланды с кучей аппаратуры и риском провалиться, если Wi-Fi можно взламывать в совершенно безопасных для этого местах? Имея под руками гораздо более мощное оборудование, нежели в багажнике. Или сети отеля Marriot в Гааге ближе к сетям ОЗХО и со стоянки проще в них проникнуть?
Начнётся сейчас частушка-нескладушка. Как всегда, без всяких агрументов.
16:30
04.10.2018
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алексей дейкин
1. интересно какое оборудование для взлома WiFi надо распологать в багажнике?
2. интересно какой идиот оставит доступ к хоть сколько нибудь закрытой информации через WiFi?

в общем не верю я им...
16:22
04.10.2018
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