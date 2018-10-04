В Голландии представили фото "агентов-хакеров из России"

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Минобороны Нидерландов представило презентацию с фотографиями паспортов якобы российских агентов, пытавшихся провести хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).
У подозреваемых были дипломатические паспорта, утверждает минобороны. Нидерландское военное ведомство также сообщило, что подозреваемые в попытке кибератаки на ОЗХО россияне хотели, в том числе, получить доступ к файлам расследования вокруг катастрофы малайзийского Boeing MH17.
В МИД РФ эти обвинения назвали западной шпиономанией. При этом источник в МИД РФ пояснил, что Москва и так имеет доступ к информации организации, поэтому обвинения абсолютно беспочвенны.
В презентации есть фотографии людей, идущих в аэропорту. В документах также представлены изображения страниц из четырех зеленых паспортов РФ с фотографиями и данными якобы их владельцев. На изображениях читаются имена: Олег Сотников, Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Алексей Минин.
По данным ведомства, они взяли в прокат автомобиль, который поставили на стоянке отеля Marriot в Гааге вблизи офисов ОЗХО.
Голландская сторона отмечает, что оборудование было установлено в багажнике машины. Посредством этого оборудования офицеры собирались взломать Wi-Fi-сети, говорится в пресс-релизе к презентации. "Оно было установлено с целью проникновения в сеть ОЗХО. Антенна для этого оборудования была спрятана под курткой на задней полке, и оборудование работало, когда министерство обороны прервало операцию", — отмечает ведомство.
Дальнейшее расследование, по данным нидерландской стороны, показало, что один из якобы российских офицеров разведки, работающих в Нидерландах, также активно действовал в Малайзии и планировал там действия в рамках расследования авиакатастрофы рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines.