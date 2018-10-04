На саммите Евросоюза обсудят ситуацию с якобы попыткой кибератаки на ОЗХО

БРЮССЕЛЬ, 4 окт — РИА Новости, Александр Шишло. Саммит Евросоюза рассмотрит 18 октября ситуацию с кибербезопасностью в связи с попыткой кибератаки на ОЗХО, заявил в четверг председатель Европейского совета Дональд Туск.

"Я внесу вопрос о кибербезопасности в повестку следующего заседания Европейского совета", — сказал он журналистам в Брюсселе.

По словам Туска, ЕС "решительно осуждает эту атаку и выражает полную солидарность с теми, кто ей подвергся".

Ранее глава нидерландского оборонного ведомства Анк Бэйлевелд заявила, что нидерландские спецслужбы предотвратили хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), которую якобы пытались провести четверо граждан России. Согласно нидерландской военной разведке, подозреваемые россияне были выдворены с территории Нидерландов 13 апреля, у них были дипломатические паспорта.

МИД РФ, комментируя эти обвинения Нидерландов, отметил, что западная шпиономания набирает обороты.