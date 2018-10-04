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Министр обороны Греции заявил о создании учебного авиацентра НАТО

(обновлено: 16:37 04.10.2018)
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© Фото : пресс-служба министерства национальной обороны ГрецииМинистр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен и министр обороны Греции Панос Камменос на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе. 4 октября 2018Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен и министр обороны Греции Панос Камменос на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе. 4 октября 2018
© Фото : пресс-служба министерства национальной обороны Греции

АФИНЫ, 4 окт — РИА Новости. Греция предоставляет новые возможности союзникам по НАТО, вскоре в Каламате (юг Пелопоннеса) будет создан учебный авиацентр, сообщил министр национальной обороны Греции Панос Камменос на встрече министров обороны стран НАТО.

Фрегат НАТО. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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На встрече обсуждается будущее альянса.

"Греция является одной из стран, которые в полной мере удовлетворяют требованиям альянса с новыми возможностями, предоставляемыми в некоторых областях Греции, с развитием сил союзников, как в Волосе, Ларисе, Александруполисе и очень скоро в Каламате, где будет учебный авиацентр", — приводит слова Камменоса пресс-служба минобороны.

"Греции является "оазисом" стабильности в Средиземноморье и более широком Балканском регионе", — заявил министр.

США в последнее время укрепляют военное присутствие в Греции, помимо укрепления военной базы Суда на Крите. На авиабазе 110-го авиакрыла в Ларисе размещены американские беспилотные летательные аппараты MQ-9 Reaper. В Александруполисе размещена новая американская вертолетная база. На аэродроме в Волосе планируется разместить американские F-35. По данным СМИ, может быть построена американская авиабаза на Карпатосе, где разместятся F-22 Raptor и системы Patriot.

© Фото : пресс-служба министерства национальной обороны ГрецииМинистр обороны США Джеймс Мэттис и министр обороны Греции Панос Камменос на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе. 4 октября 2018
© Фото : пресс-служба министерства национальной обороны Греции
Министр обороны США Джеймс Мэттис и министр обороны Греции Панос Камменос на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе. 4 октября 2018

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© РИА Новости / Илья Питалев
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По данным Компартии Греции, для приема ядерного оружия готовится аэродром в Араксосе на Пелопоннесе, хотя власти Греции опровергают планы складирования ядерного оружия на территории страны.

В начале сентября 2018 года Грецию посетил начальник объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд. После визита он заявил, что начальник генерального штаба национальной обороны Греции адмирал Евангелос Апостолакис предложил расширить американский доступ к военным базам страны.

Сам Апостолакис сообщил, что обсуждалось двустороннее военное сотрудничество, возможности дальнейшего его расширения, в том числе в сфере обучения.

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