В ЛНР сообщили о прибытии бойцов "Правого сектора*" к линии разведения

ЛУГАНСК, 4 окт — РИА Новости. В район Станицы Луганской прибыли бойцы запрещенной в РФ экстремистской организации "Правый сектор*", заявил на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

Во вторник Народная милиция ЛНР заявила, что готова развести силы и средства на участке номер один у Станицы Луганской 5 октября согласно договоренностям контактной группы в Минске.

В четверг Марочко выразил сомнение, что украинские силовики отведут силы, не исключил провокационных обвинений в нарушениях режима тишины. "В район населенного пункта Станица Луганская отмечено прибытие 30 боевиков националистического формирования "Правый сектор*", — сказал Марочко.

Марочко сообщил также, что украинские силовики наращивают силы у линии соприкосновения в Донбассе. Он уточнил, что в зоне ответственности 14-й отдельной механизированной бригады в районе населенного пункта Попасная отмечено прибытие иностранных наемников численностью до 20 человек, предположительно, выходцев из Грузии.

"Также установлено прибытие трех единиц реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" в район населенного пункта Крымское, в зону ответственности 53 отдельной механизированной бригады (ВСУ)", — сказал Марочко.

"Правый сектор*" — украинское объединение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в столкновениях с правоохранителями и захвате административных зданий, а с апреля — в подавлении протестов на востоке Украины.

В ноябре 2014 года Верховный суд РФ признал праворадикальное объединение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ. В январе 2015 года "Правый сектор*" был внесен в реестр запрещенных в РФ организаций.

*Экстремистская организация, запрещенная в России