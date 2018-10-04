МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. В Сети набирает популярность видеоролик, на котором техасские полицейские пытаются поймать забежавшего в участок енота.
Пользователи Сети к операции по поимке енота отнеслись с иронией.
"Очевидно, это российский шпион, посланный Путиным", — пошутил Azzagard.
"Енот из КГБ", — присоединился 144p LoL Replays.
Для многих забавный ролик стал поводом раскритиковать полицейское насилие в США.
"Будь он черным, был бы давно мертв", — написал Vukan Simic.
"Прекрасно, что он уже одет в полосатую робу", — добавили в комментариях. Некоторые также выразили надежду, что животное не пострадало.
Спустя девять часов "нарушителя порядка" поймали и отпустили в парк.