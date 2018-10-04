МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. В Сети набирает популярность видеоролик, на котором техасские полицейские пытаются поймать забежавшего в участок енота.

Погоню за усатым "преступником" запечатлели камеры видеонаблюдения. Позже полицейские смонтировали видео и поделились им в официальном аккаутнте отделения в фейсбуке.

Пользователи Сети к операции по поимке енота отнеслись с иронией.

"Очевидно, это российский шпион, посланный Путиным", — пошутил Azzagard.

"Енот из КГБ", — присоединился 144p LoL Replays.

Для многих забавный ролик стал поводом раскритиковать полицейское насилие в США.

"Удивлен, что его не пристрелили. В конце концов, он был в маске и убегал от полиции", — съязвил Animal Farm.

"Будь он черным, был бы давно мертв", — написал Vukan Simic.

"Прекрасно, что он уже одет в полосатую робу", — добавили в комментариях. Некоторые также выразили надежду, что животное не пострадало.

Спустя девять часов "нарушителя порядка" поймали и отпустили в парк.