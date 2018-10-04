Нидерланды сообщили о высылке четырех россиян за попытку кибератаки

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Нидерланды выслали четырех россиян, которые якобы попытались совершить хакерскую атаку на сервера Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), сообщила на брифинге министр обороны Нидерландов Анк Бэйлевелд. По ее словам, подозреваемые обладали диппаспортами, их выдворили еще 13 апреля.

Также глава оборонного ведомства заявила, что подозреваемые якобы собирались также получить доступ к файлам по расследованию крушения рейса МН17.

Как сообщил представитель нидерландской военной разведки Онно Эйхелсейн, к попытке атаки причастны киберспециалисты Алексей Моренец и Евгений Серебряков, а также Олег Сотников и Алексей Минин, которые осуществляли "разведывательную поддержку".

В российском диппредставительстве РИА Новости сообщили, что в связи с прозвучавшими обвинениями в голландский МИД вызывали временного поверенного в делах.

НАТО обвиняет ГРУ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Нидерланды проинформировали министров обороны стран-членов Альянса о кибератаке на ОЗХО. Операцию, согласно этим утверждениям, проводило ГРУ, но ее сорвали голландские спецслужбы в партнерстве с Великобританией.

"Кроме того, Великобритания определила, что ГРУ стоит за рядом других кибератак по всему миру. Они затронули граждан многих стран, в том числе и России, и вызвали колоссальные экономические издержки", — утверждается в заявлении генсека.

НАТО в ответ на предоставленные Нидерландами данные о попытках кибератаки на ОЗХО намерена усилить меры безопасности в киберпространстве, добавил Столтенберг.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и глава британского правительства Тереза Мэй заявили, что якобы попытка Москвы совершить кибератаки на ОЗХО показывает, что "ГРУ пренебрегает мировыми ценностями".

"Эта попытка получить доступ к защищенным системам международной организации, которая работает над освобождением мира от химического оружия, снова демонстрирует, что ГРУ пренебрегает мировыми ценностями и правилами, которые призваны обезопасить нас всех", — говорится в совместном заявлении премьеров Нидерландов и Великобритании.

Постпред Великобритании при ОЗХО Питер Уилсон на пресс-конференции отметил, что Лондон и союзники будут работать над обновлением санкций за применение химоружия, агрессию в киберпространстве и нарушение прав человека.

Россия и так имеет доступ к информации ОЗХО

Информацию, озвученную голландским военным ведомством, в российской Службе внешней разведки и постпредстве при ОЗХО пока не комментируют.

В Министерстве иностранных дел заявления голландской стороны назвали проявлением "западной шпиономании", которая набирает обороты.

Источник РИА Новости в МИД назвал обвинения "глупостью", так как у Москвы и так есть доступ ко всей информации.

"Это имеет отношение к общей, дошедшей до предела, мракобесной политике со стороны некоторых государств Запада <…> Мы входим во все структуры организации, зачем нам взламывать? У нас есть доступ, вся сеть открыта для нас. Это очередная глупость", — заявил собеседник агентства.

Реакция будет зеркальной

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сообщил журналистам, что реакция на высылку российских граждан будет зеркальной.

По его словам, Нидерланды приняли участие в "русофобской компании" наряду с Великобританией, с которой они тесно связаны.

"Но в этой ситуации, как и во всех других аналогичных с обвинениями в адрес России, ни одного серьезного доказательства так и не было представлено", — заявил сенатор.

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин считает, что обвинения Нидерландов носят политический характер и ни на чем не основаны.

"Нужно отметить, что уже не раз звучали необоснованные обвинения в наш адрес в различных кибератаках, которые не находили подтверждения, а в последующем находили опровержение <…> Это (заявление Нидерландов) носит политическую окраску, не имеет под собой никакой основы. Вызывает сожаление факт, что вместо того, чтобы выстраивать конструктивные, взаимовыгодные отношения, Нидерланды предпринимают попытки отдаления", — заявил Швыткин РИА Новости.

Комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк выразил уверенность, что сегодняшнее заявление Нидерландов — спланированная акция, направленная на подрыв репутации Москвы, в том числе в области химического оружия.

"Нидерланды обязаны предоставить веские аргументы и неопровержимые доказательства причастности граждан России к кибератакам на ОЗХО, в которых их пытается обвинить Амстердам. В любом другом случае действия голландских властей выглядят продолжением "охоты на ведьм", которую провоцируют Лондон и Вашингтон против нашей страны", — заявил Железняк РИА Новости.

Политик отметил, что "удивительным образом" заявление Нидерландов совпали с новым витком истерики вокруг российского якобы кибервмешательства, которую раскручивают в Великобритании и США.