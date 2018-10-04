МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. США проводят биологически исследования, нарушая правила безопасности: в десять стран были направлены жизнеспособные споры Сибирской язвы, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

"Характерно, что биологические исследования проводятся в США с многочисленными нарушениями требований безопасности и порядка обращения с патогенными микроорганизмами", — сказал он.

Кириллов сообщил, что, по данным открытых источников, в июле 2014 года в ходе плановой ревизии хранилищ Института аллергии и инфекционных заболеваний в штате Мэриленд были выявлены неучтенные ампулы с возбудителем натуральной оспы.

"В период с 2005 по 2015 годы испытательным центром сухопутных войск США (на Дагуэйском полигоне) в нарушение требований безопасности проводилась рассылка жизнеспособных спор возбудителя сибирской язвы. Патогенные биоматериалы были направлены ста девяноста четырем адресатам в десяти странах мира", — отметил он.

Кириллов добавил, что с учетом опубликованной информации у России нет уверенности, что "США не направляли указанные рецептуры для дальнейших испытаний в Центр Лугара и другие биолаборатории, созданные Пентагоном на территории государств, граничащих с Россией".

Ранее бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе на пресс-конференции в Москве заявил, что обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой расследовать деятельность лаборатории имени Ричарда Лугара, где, как он утверждает, могут проводить летальные эксперименты над людьми. Гиоргадзе привел данные о смерти 30 человек, предположительно, погибших в декабре 2015 года во время прохождения лечения от гепатита С в лаборатории. В апреле и августе 2016 года погибли, соответственно, 30 и 13 человек, в графе причины смерти указано "неизвестно", но расследований причин не проводились. По его словам, имена не указаны, только присвоенные им номера с датами рождения и половой принадлежностью.