В Минобороны считают, что США наращивают военно-биологический потенциал

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Можно с высокой долей вероятности говорить, что США под прикрытием мирных исследований наращивают военно-биологический потенциал, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

"Анализ материалов, представленных Игорем Гиоргадзе, вызывает озабоченность у Минобороны России и свидетельствует о том, что Соединенные Штаты с высокой долей вероятности осуществляют свою деятельность в обход международных договоренностей и под прикрытием реализации защитных или иных мирных исследований продолжают наращивать военно-биологический потенциал", — заявил он.

Ранее бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе на пресс-конференции в Москве заявил, что обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой расследовать деятельность лаборатории имени Ричарда Лугара, где, как он утверждает, могут проводить летальные эксперименты над людьми. Гиоргадзе привел данные о смерти 30 человек, предположительно, погибших в декабре 2015 года во время прохождения лечения от гепатита С в лаборатории, в апреле и августе 2016 года погибли, соответственно, 30 и 13 человек, в графе причины смерти указано "неизвестно", но расследований причин не проводились. По его словам, имена не указаны, только присвоенные им номера с датами рождения и половой принадлежностью.