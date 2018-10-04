Экс-премьер Швеции призвал НАТО усилить военное присутствие в Косово

БЕЛГРАД, 4 окт – РИА Новости. Сопредседатель Европейского совета по международным делам (ECFR) и экс-премьер Швеции Карл Бильдт призвал НАТО увеличить военный контингент в Косово и Боснии и Герцеговине (БиГ).

"Моя рекомендация к НАТО и ЕС – начать увеличивать военный контингент в Косово и Боснии ввиду нестабильности, которую данная дискуссия может вызвать", — написал Бильдт в Twitter.

Таким образом шведский дипломат отреагировал на сообщение в социальной сети британского исследовательского Центра европейских реформ (CER).

"Впервые с тех пор, как Косово провозгласило независимость в 2008 году некоторые из замерзших конфликтов на Западных Балканах похоже, начали оттаивать. Может ли ЕС гарантировать, что они закончатся мирно?", — написал центр в Twitter.

Президент Сербии Александр Вучич в четверг отменил боеготовность спецназа сербских вооруженных сил, ранее объявленную в связи с обострением ситуации в Косово. В минувшую субботу он отдал приказ привести вооруженные силы Сербии в состояние высшей боевой готовности в связи с занятием косовским спецназом подходов к аккумуляционному озеру контролируемой Белградом ГЭС "Газиводе" на севере Косово и Метохии. Перед этим около 60 бойцов специального подразделение МВД самопровозглашенной республики Косово ROSU заняли позиции вблизи аккумуляционного озера ГЭС "Газиводе" и вошли в центр экологии и спорта вблизи плотины. Они сопровождали президента самопровозглашенной республики, который совершил краткую прогулку на катере по озеру.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.

Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.