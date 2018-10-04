Сейм Латвии принял закон о публикации картотеки КГБ в интернете

РИГА, 4 окт — РИА Новости. Сейм Латвии принял в четверг в окончательном чтении закон о публикации в этом году в интернете документов Комитета госбезопасности (КГБ).

За публикацию картотеки КГБ проголосовало большинство депутатов.

"Согласно принятому закону, будут опубликованы агентурные картотеки, картотека учета внештатных оперативных сотрудников и телефонные книжки работников КГБ, содержащие информацию о штатных сотрудниках и имеющиеся в архивах описания Центрального комитета компартии Латвии", — сказали в президиуме Сейма.

Центру документирования последствий тоталитаризма поручено до 3 декабря передать документы Латвийскому национальному архиву для публикации на его сайте до 31 декабря 2018 года. С 1 мая 2019 года планируется публикация и других документов КГБ.

Планируется также опубликовать журналы регистрации личных и рабочих дел агентов КГБ, исключенных из органов агентов и резидентов и материалы неудавшейся вербовки, а также оперативные дела КГБ и другие документы КГБ и его предшественников.

КГБ в Латвии работал до 1991 года, когда республика вышла из состава СССР.

Ранее Бюро по защите Конституции направило комиссии Сейма по правам человека и общественным делам письмо, в котором указано, что публикация картотеки КГБ в интернете может создать определенные риски, в том числе снизить доверие жителей к службам безопасности. Информация в "мешках ЧК" может необоснованно и несоразмерно задеть интересы людей, которые числятся в картотеке.

Публикация картотеки может создать риски для национальной безопасности Латвии, заявил и глава Полиции безопасности (ПБ) Нормунд Межвиетс.