МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. При испытаниях на гражданах Грузии препарата, производимого компанией экс-министра обороны США Дональда Рамсфельда, в декабре 2015 погибли 24 человека, а позднее еще 49, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

Ранее бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе на пресс-конференции в Москве заявил, что обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой расследовать деятельность лаборатории имени Ричарда Лугара, где, как он утверждает, могут проводить летальные эксперименты над людьми. Гиоргадзе привел данные о смерти 30 человек, предположительно, погибших в декабре 2015 года во время прохождения лечения от гепатита С в лаборатории. В апреле и августе 2016 года погибли, соответственно, 30 и 13 человек, в графе причины смерти указано "неизвестно", но расследований причин не проводились. По его словам, имена не указаны, только присвоенные им номера с датами рождения и половой принадлежностью.

"Теперь рассмотрим еще одну острую проблему, поднятую Игорем Гиоргадзе. Им были представлены отчеты о результатах испытаний на грузинских гражданах препарата, проходящего по документам как "Совалди" американской фирмы "Гилеад Сайенсиз", — рассказал Кириллов.

Представитель Минобороны РФ отметил, что одним из основных акционеров этой компании является бывший министр обороны США Рамсфельд.

"Обратите внимание… Из демонстрируемых документов видно, что испытания закончились массовыми летальными исходами среди пациентов. При этом, несмотря на гибель 24 человек только в декабре 2015 года, клинические исследования были продолжены в нарушение международных стандартов и вопреки желанию пациентов. Это привело к гибели еще 49 человек", — сообщил Кириллов.

Он отметил, что даже во время масштабных эпидемий в инфекционных стационарах такое количество смертельных случаев не фиксируется.