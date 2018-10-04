МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. При испытаниях на гражданах Грузии препарата, производимого компанией экс-министра обороны США Дональда Рамсфельда, в декабре 2015 погибли 24 человека, а позднее еще 49, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
"Теперь рассмотрим еще одну острую проблему, поднятую Игорем Гиоргадзе. Им были представлены отчеты о результатах испытаний на грузинских гражданах препарата, проходящего по документам как "Совалди" американской фирмы "Гилеад Сайенсиз", — рассказал Кириллов.
"Обратите внимание… Из демонстрируемых документов видно, что испытания закончились массовыми летальными исходами среди пациентов. При этом, несмотря на гибель 24 человек только в декабре 2015 года, клинические исследования были продолжены в нарушение международных стандартов и вопреки желанию пациентов. Это привело к гибели еще 49 человек", — сообщил Кириллов.
Он отметил, что даже во время масштабных эпидемий в инфекционных стационарах такое количество смертельных случаев не фиксируется.