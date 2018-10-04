МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. США, вопреки международным обязательствам, сохранили в своих законах нормы, допускающие работы в области биологического оружия, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

"Очевидно, что вопреки своим международным обязательствам, США сохранили в национальном законодательстве нормы, допускающие возможность проведения работ в области биологического оружия", — заявил Кириллов.

В частности, он привел в пример федеральный закон США, согласно которому исследования в области создания биологического оружия допускаются с санкции американского правительства: "на участников подобных исследований не распространяется уголовная ответственность за разработку такого оружия".

Ранее бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе на пресс-конференции в Москве заявил, что обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой расследовать деятельность лаборатории имени Ричарда Лугара, где, как он утверждает, могут проводить летальные эксперименты над людьми. Гиоргадзе привел данные о смерти 30 человек, предположительно, погибших в декабре 2015 года во время прохождения лечения от гепатита С в лаборатории, в апреле и августе 2016 года погибли, соответственно, 30 и 13 человек, в графе "причины смерти" указано "неизвестно", но расследований причин не проводились. По его словам, имена не указаны, только присвоенные им номера с датами рождения и половой принадлежностью.