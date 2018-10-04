МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Отсутствие в РФ жертв от препарата фирмы экс-министр обороны США Дональда Рамсфельда "Гилеад Сайенсиз" дают основания полагать, что на гражданах Грузии испытывали токсичный химический препарат, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

"Необходимо подчеркнуть, что указанный препарат был зарегистрирован в Реестре лекарственных средств РФ, и в ходе его клинического исследования не зафиксировано ни одного смертельного случая. Практически одномоментная гибель большого числа добровольцев дает основания полагать, что в Центре Лугара под видом лечения была проведена оценка высокотоксичного химического препарата, либо биологического агента, обладающего высокой летальностью", — сказал он.

Ранее бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе на пресс-конференции в Москве заявил, что обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой расследовать деятельность лаборатории имени Ричарда Лугара, где, как он утверждает, могут проводить летальные эксперименты над людьми. Гиоргадзе привел данные о смерти 30 человек, предположительно, погибших в декабре 2015 года во время прохождения лечения от гепатита С в лаборатории. В апреле и августе 2016 года погибли, соответственно, 30 и 13 человек, в графе причины смерти указано "неизвестно", но расследований причин не проводились. По его словам, имена не указаны, только присвоенные им номера с датами рождения и половой принадлежностью.