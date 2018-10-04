В Минобороны озвучили затраты США на лаборатории в странах-соседях России

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Финансирование лабораторий Пентагона в сопредельных с РФ государствах в период с 2017 по 2019 годы составит около миллиарда долларов, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

"Финансирование этой деятельности в период с 2017 по 2019 годы составит около 1,0 миллиарда долларов, причем только в 2019 году в соответствии с бюджетным запросом администрации США на реализацию научно-исследовательских и военно-технических проектов будет выделено более 197 миллионов", — сказал он.

Ранее бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе на пресс-конференции в Москве заявил, что обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой расследовать деятельность лаборатории имени Ричарда Лугара, где, как он утверждает, могут проводить летальные эксперименты над людьми. Гиоргадзе привел данные о смерти 30 человек, предположительно, погибших в декабре 2015 года во время прохождения лечения от гепатита С в лаборатории. В апреле и августе 2016 года погибли, соответственно, 30 и 13 человек, в графе причины смерти указано "неизвестно", но расследований причин не проводились. По его словам, имена не указаны, только присвоенные им номера с датами рождения и половой принадлежностью.