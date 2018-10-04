Минобороны представило итоги анализа документов, опубликованных Гиоргадзе

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Документы, представленные экс-министром госбезопасности Грузии Игорем Гиоргадзе, подтверждают опасения в противозаконной деятельности США в Грузии, в том числе попытки обхода Конвенции о запрете биологического оружия, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

"В министерстве обороны проведен анализ материалов, опубликованных бывшим министром госбезопасности Грузии Игорем Гиоргадзе. Им были представлены подробные данные о деятельности США в Центре общественного здравоохранения им. Ричарда Лугара, который находится в Грузии в населенном пункте Алексеевка", — рассказал он.

Кириллов отметил, что США неоднократно заявляли, что "не разрабатывают биологическое оружие в Центре Лугара".

"Вместе с тем документы, представленные Игорем Гиоргадзе, опровергают американские заявления и подтверждают опасения в отношении противозаконной деятельности США на территории Грузии, в том числе попытки обхода ими ряда положений Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия", — подчеркнул он.

Ранее бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе на пресс-конференции в Москве заявил, что обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой расследовать деятельность лаборатории имени Ричарда Лугара, где, как он утверждает, могут проводить летальные эксперименты над людьми. Гиоргадзе привел данные о смерти 30 человек, предположительно, погибших в декабре 2015 года во время прохождения лечения от гепатита С в лаборатории. По его словам, в апреле и августе 2016 года погибли, соответственно, 30 и 13 человек, в графе причины смерти указано "неизвестно", но расследований причин не проводились, имена не указаны, только присвоенные им номера с датами рождения и половой принадлежностью.