Юнкер обозначил роль Австрии по вступлению стран Западных Балкан в ЕС

ВЕНА, 4 окт – РИА Новости. Австрия должна сыграть роль посредника в вопросе вступления стран Западных Балкан в Евросоюз, заявил в четверг глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Евросоюз предоставил ранее статус кандидатов на вступление в сообщество Албании, Македонии, Сербии и Черногории. В феврале 2016 года официальную заявку на присоединение к ЕС подала Босния и Герцеговина. Косово, признанное 23 из 28 членов ЕС, также претендует на членство в сообществе.

"Австрия должна сейчас сыграть роль посредника и выполнить функцию "моста", когда речь идет о европейской перспективе стран Западных Балкан", — сказал Юнкер, выступая на мероприятии в Вене по случаю столетия с момента образования Австрийской республики.

Он отметил, что считает неверным прямо сейчас принимать страны Западных Балкан в ЕС, "не посмотрев, что происходит".

"Но если мы лишим эти страны, которые Австрия знает в особенности хорошо, перспективы вступления (в ЕС), то на долгосрочную перспективу на Западных Балканах произойдет то, что мы пережили в 1990-е годы", — подчеркнул Юнкер, добавив, что ЕС должен об этом позаботиться и "прежде всего, австрийцы".