Минобороны России обвинило США в разработке средств доставки биооружия

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Имеются данные о разработке США средств доставки и применения биологического оружия, что противоречит соглашениям о его запрещении, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

Кириллов указал, что на продемонстрированных слайдах показаны различные типы боеприпасов для доставки химических и биологических рецептур.

"Это соответствует реализуемой США концепции "бесконтактной войны". Показана возможность снаряжения капсул отравляющими, радиоактивными, наркотическими веществами, а также возбудителями инфекционных заболеваний. Эти боеприпасы не относятся к перечню обычных вооружений и номенклатуре гуманных средств ведения войны, а опубликование подобной информации противоречит международным договоренностям о запрещении биологического оружия", — сказал он.

Представитель МО РФ задался вопросом, для чего такие документы хранятся в Центре общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара в Грузии.

"Рассчитываем получить внятный ответ на него от грузинской и американской сторон", — заключил он.

Ранее бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе на пресс-конференции в Москве заявил, что обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой расследовать деятельность лаборатории имени Ричарда Лугара, где, как он утверждает, могут проводить летальные эксперименты над людьми. Гиоргадзе привел данные о смерти 30 человек, предположительно, погибших в декабре 2015 года во время прохождения лечения от гепатита С в лаборатории. В апреле и августе 2016 года погибли, соответственно, 30 и 13 человек, в графе причины смерти указано "неизвестно", но расследований причин не проводились. По его словам, имена не указаны, только присвоенные им номера с датами рождения и половой принадлежностью.