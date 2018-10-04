МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. В регионе дислокации Центра Лугара в Грузии особенно сильно ухудшается ситуация по заболеваниям, которые распространяют насекомые, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
По данным, опубликованным на сайте Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний (ECDC), происходит смещение ареала различных видов комаров, ранее встречавшихся только в южных странах, в том числе из Грузии на территорию ряда субъектов РФ, подчеркнул Кириллов.
Он уточнил, что, по информации Роспотребнадзора, распространение клещей стало причиной вспышек Крымской-Конго геморрагической лихорадки в Ставропольском крае и Ростовской области.
"Нетипичная динамика расширения ареала переносчиков заставляет обратить внимание на информацию Игоря Гиоргадзе о разработке американцами технических средств доставки и применения биологического оружия", — заявил Кириллов.
"В описании к патенту указано, что с помощью данного устройства войска противника могут быть уничтожены или выведены из строя без риска для военнослужащих США. Подобные разработки не сочетаются с международными обязательствами Вашингтона о запрещении биологического и токсинного оружия", — добавил Кириллов.