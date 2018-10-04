В Минобороны РФ рассказали о ситуации с болезнями у центра Лугара в Грузии

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. В регионе дислокации Центра Лугара в Грузии особенно сильно ухудшается ситуация по заболеваниям, которые распространяют насекомые, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

"В регионе дислокации Центра Лугара особенно сильно ухудшается ситуация по заболеваниям, которые распространяются насекомыми-переносчиками", — сказал он.

По данным, опубликованным на сайте Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний (ECDC), происходит смещение ареала различных видов комаров, ранее встречавшихся только в южных странах, в том числе из Грузии на территорию ряда субъектов РФ, подчеркнул Кириллов.

Он уточнил, что, по информации Роспотребнадзора, распространение клещей стало причиной вспышек Крымской-Конго геморрагической лихорадки в Ставропольском крае и Ростовской области.

"Нетипичная динамика расширения ареала переносчиков заставляет обратить внимание на информацию Игоря Гиоргадзе о разработке американцами технических средств доставки и применения биологического оружия", — заявил Кириллов.

По его словам, им был продемонстрирован патент № 8967029, выданный Агентством США по патентам и товарным знакам, на беспилотник для распространения зараженных насекомых в воздухе.

"В описании к патенту указано, что с помощью данного устройства войска противника могут быть уничтожены или выведены из строя без риска для военнослужащих США. Подобные разработки не сочетаются с международными обязательствами Вашингтона о запрещении биологического и токсинного оружия", — добавил Кириллов.

Ранее бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе на пресс-конференции в Москве заявил, что обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой расследовать деятельность лаборатории имени Ричарда Лугара, где, как он утверждает, могут проводить летальные эксперименты над людьми. Гиоргадзе привел данные о смерти 30 человек, предположительно, погибших в декабре 2015 года во время прохождения лечения от гепатита С в лаборатории. В апреле и августе 2016 года погибли, соответственно, 30 и 13 человек, в графе причины смерти указано "неизвестно", но расследований причин не проводились. По его словам, имена не указаны, только присвоенные им номера с датами рождения и половой принадлежностью.