В Минобороны рассказали о связи центра Лугара и биообстановки на юге России

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Материалы по Центру Лугара в Грузии позволяют по-новому взглянуть на биологическую обстановку на юге России, в частности на распространение вируса африканской чумы свиней, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

"Опубликованные материалы позволяют нам по-новому взглянуть на биологическую обстановку на юге России. Давайте с помощью слайда 7 проследим развитие в 2007-2018 годах африканской чумы свиней, которая распространилась из Грузии на территорию Российской Федерации, страны Европы и Китай. На территории указанных государств в пробах от павших животных обнаружены штаммы вируса АЧС, идентичные штамму Грузия-2007", — сказал он, представляя данные.

Кириллов отметил, что по информации Россельхознадзора, прямой экономический ущерб только российских предприятий от этой болезни составил более пяти миллиардов рублей, а косвенные убытки превысили 50 миллиардов рублей.

Ранее бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе на пресс-конференции в Москве заявил, что обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой расследовать деятельность лаборатории имени Ричарда Лугара, где, как он утверждает, могут проводить летальные эксперименты над людьми. Гиоргадзе привел данные о смерти 30 человек, предположительно, погибших в декабре 2015 года во время прохождения лечения от гепатита С в лаборатории, в апреле и августе 2016 года погибли, соответственно, 30 и 13 человек, в графе причины смерти указано "неизвестно", но расследований причин не проводились. По его словам, имена не указаны, только присвоенные им номера с датами рождения и половой принадлежностью.