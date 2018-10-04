МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Два этажа центра США в Грузии отведены американским военным, есть зоны для работы с пациентами, зараженными возбудителями опасных инфекций, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

По его словам, Центр общественного здравоохранения Лугара работает в Грузии с 2011 года. Его строительство, по информации на сайте федеральной контрактной системы США, стоило Пентагону более 160 миллионов долларов. На объекте ведется строительство. В 2018 году на прилегающей к Центру территории построен новый 8-этажный административно-лабораторный корпус.

"Что же нас настораживает в этих документах? В первую очередь то, что два этажа нового здания полностью отведены подразделениям сухопутных войск США, а также существуют отдельные зоны для работы с пациентами, зараженными возбудителями особо опасных инфекций", — сказал Кириллов.

Согласно ежегодно предоставляемым Грузией в ООН данным, по сравнению с типовой противочумной станцией на объекте превышены в 16 раз – площади зонированных помещений, в четыре раза численность персонала Центра, более чем в два раза — количество исследуемых возбудителей опасных инфекционных заболеваний, добавил Кириллов.

Ранее бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе на пресс-конференции в Москве заявил, что обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой расследовать деятельность лаборатории имени Ричарда Лугара, где, как он утверждает, могут проводить летальные эксперименты над людьми. Гиоргадзе привел данные о смерти 30 человек, предположительно, погибших в декабре 2015 года во время прохождения лечения от гепатита С в лаборатории. В апреле и августе 2016 года погибли, соответственно, 30 и 13 человек, в графе причины смерти указано "неизвестно", но расследований причин не проводились. По его словам, имена не указаны, только присвоенные им номера с датами рождения и половой принадлежностью.