У Грузии нет данных о закрытых разработках США, заявили в Минобороны России

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Грузинские специалисты ограничены в перемещениях по центру США в Грузии, не имеют доступа к документам, не обладают данными о разработках, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

"По данным Гиоргадзе, в настоящее время грузинские специалисты ограничены в перемещениях по Центру, не имеют доступа к американским документам. Это делается под предлогом законодательных ограничений США к секретным программам и режимным помещениям. Неудивительно, что сотрудники Центра Лугара из числа граждан Грузии не обладают информацией о закрытых разработках Пентагона, которые реализуются в лаборатории", — сказал он.

Ранее бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе на пресс-конференции в Москве заявил, что обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой расследовать деятельность лаборатории имени Ричарда Лугара, где, как он утверждает, могут проводить летальные эксперименты над людьми. Гиоргадзе привел данные о смерти 30 человек, предположительно, погибших в декабре 2015 года во время прохождения лечения от гепатита С в лаборатории. В апреле и августе 2016 года погибли, соответственно, 30 и 13 человек, в графе причины смерти указано "неизвестно", но расследований причин не проводились. По его словам, имена не указаны, только присвоенные им номера с датами рождения и половой принадлежностью.