МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Военные биологи США в Грузии, имеют дипломатический иммунитет, это позволяет им выполнять задачи своего правительства в обход грузинского законодательства, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

"Американские военные биологи, работающие в Центре, имеют дипломатический иммунитет. Это предусмотрено соответствующим американо-грузинским соглашением от 2002 года, которое находится в открытом доступе", — сказал он.

Кириллов также обратил внимание на документ, адресованный в министерство здравоохранения Грузии и подтверждающий уведомительный характер перевозки биоматериалов по дипломатическим каналам без проверок и декларирования их перед местными надзорными органами.

"Таким образом, дипломатическая защита позволяет представителям вооруженных сил США решать задачи и выполнять поручения своего правительства в обход грузинского законодательства", — подчеркнул он.

Ранее бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе на пресс-конференции в Москве заявил, что обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой расследовать деятельность лаборатории имени Ричарда Лугара, где, как он утверждает, могут проводить летальные эксперименты над людьми. Гиоргадзе привел данные о смерти 30 человек, предположительно, погибших в декабре 2015 года во время прохождения лечения от гепатита С в лаборатории, в апреле и августе 2016 года погибли, соответственно, 30 и 13 человек, в графе причины смерти указано "неизвестно", но расследований причин не проводились. По его словам, имена не указаны, только присвоенные им номера с датами рождения и половой принадлежностью.