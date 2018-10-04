В Польше нашли человеческие останки возрастом более ста тысяч лет

ВАРШАВА, 4 окт — РИА Новости. Человеческие останки возрастом более 100 тысяч лет обнаружили польские археологи, сообщает агентство РАР.

Останки были найдены в Темной пещере на территории Малопольского воеводства несколько лет назад, но только сейчас их удалось точно идентифицировать.

По словам профессора Ягелонского университета Кракова Павла Вальде-Новака, речь идет о самых древних останках, когда-либо обнаруженных на территории Польши — им более 100 тысяч лет. Это кости ладоней, принадлежащие неандертальскому ребенку, которые были переварены большой птицей.

До сих пор самыми старыми человеческими останками, найденными на территории Польши, считались три зуба возрастом 42-52 тысячи лет.

"Обнаруженные нашей командой в Темной пещере кости являются самыми старыми человеческими останками на территории Польши — около 115 тысяч лет", — заявил Вальде-Новак.

По его словам, из анализа находок следует, что это кости фаланг рук ребенка неандертальца. Это предположение подтвердили, в частности, два антрополога из университетов Кракова и Сент-Луиса.

Внимание ученых привлекла характерная пористая поверхность костей, усеянная десятками дыр. "Из анализа следует, что это эффект прохождения костей через пищеварительную систему большой птицы. Это первый такой известный пример ледникового периода", — рассказал профессор.

Ученый полагает, что птица могла напасть на молодого неандертальца (возможно, в возрасте пяти-семи лет) или же съесть останки уже мертвого ребенка. По словам профессора, пока нельзя исключить ни одного из этих вариантов.

Обе найденные кости имеют не больше, чем один сантиметр в длину. Они сохранились в очень плохом состоянии, поэтому ученые не смогут сделать анализ ДНК.