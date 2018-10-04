Мэй и Рютте заявили, что "ГРУ пренебрегает мировыми ценностями"

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и глава британского правительства Тереза Мэй заявили, что якобы попытка РФ совершить кибератаки на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) показывает, что "ГРУ пренебрегает мировыми ценностями".

"Эта попытка получить доступ к защищенным системам международной организации, которая работает над освобождением мира от химического оружия, снова демонстрирует, что ГРУ пренебрегает мировыми ценностями и правилами, которые призваны обезопасить нас всех", — говорится в совместном заявлении премьеров Нидерландов и Великобритании.

"Мы будем защищать международные инстанции от тех, кто стремится причинить им вред", — добавляют премьеры.

Ранее глава нидерландского оборонного ведомства Анк Бэйлевелд заявила, что нидерландские спецслужбы предотвратили хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), которую якобы пытались провести четверо граждан России. Согласно нидерландской военной разведке, подозреваемые россияне были выдворены с территории Нидерландов 13 апреля, у них были дипломатические паспорта.

МИД РФ, комментируя эти обвинения Нидерландов, отметил, что западная шпиономания набирает обороты.