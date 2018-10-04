В США поприветствовали продление закона о статусе Донбасса

КИЕВ, 4 окт — РИА Новости. Посольство США на Украине поприветствовало решение депутатов Верховной рады продлить действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2019 года.

Украинский парламент в четверг продлил до конца 2019 года действие этого закона, в котором говорится, что особый статус для региона вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода "незаконных формирований" с этих территорий.

"Поздравление Верховной раде с успешным голосованием за продление действия закона об особом статусе. Украина выполняет свою часть работы по продвижению мира в Донецкой и Луганской областях", — говорится в сообщении посольства в микроблоге Twitter.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

Согласно минским договоренностям, Киев обязался предоставить особый статус отдельным районам Донецкой и Луганской областей. Соответствующий закон был принят в 2014 году, однако так и не применялся. Согласно закону, неподконтрольные Киеву отдельные районы Донбасса будут наделены особым статусом лишь после проведения местных выборов по законам Украины и под контролем международных наблюдателей. Однако выборы так и не состоялись, а особый статус для самопровозглашенных ДНР и ЛНР остался на бумаге.