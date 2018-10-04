В США поприветствовали продление закона о статусе Донбасса

КИЕВ, 4 окт — РИА Новости. Посольство США на Украине поприветствовало решение депутатов Верховной рады продлить действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2019 года.
"Поздравление Верховной раде с успешным голосованием за продление действия закона об особом статусе. Украина выполняет свою часть работы по продвижению мира в Донецкой и Луганской областях", — говорится в сообщении посольства в микроблоге Twitter.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.