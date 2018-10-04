Телеканал "112.Украина" обратился к международным правозащитникам

КИЕВ, 4 окт – РИА Новости. Телеканал "112.Украина" в четверг направил обращения в ряд европейских организаций, а также международным правозащитникам в связи с намерением Верховной Рады ввести в отношении него санкции.

Парламент Украины в четверг предложил Совету нацбезопасности и обороны (СНБО) ввести санкции против семи телеканалов за "пропаганду государства-агрессора", в том числе "112.Украина" и NewsOne. Соответствующий проект постановления поддержали 229 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко назвал такое решение политическим, а член парламентского комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Юрий Павленко заявил, что данное постановление парламента является попыткой зачистить информационное пространство перед выборами. Гендиректор "112.Украина" Егор Бенкендорф, в свою очередь, выразил опасение, что телеканал вскоре может прекратить свое вещание из-за введения санкций.

"Поскольку в течение четырех лет телеканал "112 Украина" остается объектом нападок со стороны различных политических сил, которые выступают против свободы слова и базовых принципов журналистской деятельности, венцом чего стало постановление Верховной Рады Украины о применении санкций от 4 октября 2018 года, телеканал принял решение о направлении ряда обращений в авторитетные международные организации, в частности те, которые занимаются сферой защиты прав журналистов", — говорится в сообщении на сайте "112.Украина".

В частности, телеканал направил обращения президенту Европейской комиссии Дональду Туску, верховному представителю Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини, генеральному секретарю Совета Европы Турбьёрну Ягланду, президенту Парламентской Ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори-Паскье, председателю Комитета министров Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, координатору программ по Европе и Центральной Азии Комитета защиты журналистов Нине Огняновой, генеральному секретарю Международной федерации журналистов Энтони Беланжеру. Также журналисты обратились в международные организации Human Rights Watch, Freedom House, Amnesty International, "Репортеры без границ" и Европейскую федерацию журналистов.

В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.