В российском МИД отреагировали на обвинение Нидерландов

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. МИД РФ, комментируя обвинения Нидерландов в адрес России в попытке якобы кибератаки на ОЗХО, заявил, что западная шпиономания набирает обороты.

"Западная шпиономания набирает обороты", — заявили в МИД.

"В ближайшее время последует официальный комментарий российской стороны", — добавили там.

Ранее Минобороны Нидерландов заявило, что голландские спецслужбы предотвратили якобы киберакаку на ОЗХО со стороны России. Также оно заявило о высылке из страны четырех россиян, подозреваемых в кибератаке. По утверждению ведомства, у подозреваемых в кибератаке на ОЗХО россиян были дипломатические паспорта.