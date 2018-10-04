Железняк прокомментировал обвинения Нидерландов в адрес России

МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Обвинения Нидерландов в адрес России — спланированная акция, направленная на подрыв репутации Москвы, в том числе в области химического оружия, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

"Нидерланды обязаны предоставить веские аргументы и неопровержимые доказательства причастности граждан России к кибератакам на ОЗХО, в которых их пытается обвинить Амстердам. В любом другом случае действия голландских властей выглядят продолжением "охоты на ведьм", которую провоцируют Лондон и Вашингтон против нашей страны", — заявил Железняк РИА Новости.

Политик отметил, что "удивительным образом" заявление Нидерландов совпали с новым витком истерики вокруг российского якобы кибервмешательства, которую раскручивают в Великобритании и США.

"Нет никаких сомнений в том, что эта волна голословных обвинений в кибератаках — заранее спланированная акция, направленная на подрыв репутации России, в том числе в области химического оружия. Наши западные оппоненты не могут успокоиться, видя политические успехи России в Сирии. Им необходимо постоянно накручивать тему химоружия, чтобы создать очередное прикрытие для своих провокаций и возможности новой агрессии против Сирии", — полагает парламентарий.

Политик убеждён, что Россия предпримет все необходимые меры для защиты прав россиян, которых голословно обвиняют в совершении кибератак.

"Уверен, что наши правоохранительные органы готовы сотрудничать с голландскими коллегами, но вряд ли Амстердам ответит согласием, так же как отказывается от взаимодействия с нашей страной в расследовании инцидента в Солсбери Лондон, чем выдаёт истинные цели состряпанной провокации", — заключил он.

Ранее Минобороны Нидерландов сообщило, что спецслужбы страны предотвратили хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), которую якобы пытались провести четверо граждан России. Как заявила глава нидерландского оборонного ведомства Анк Бэйлевелд, подозреваемые россияне были выдворены с территории Нидерландов 13 апреля.

Источник в МИД РФ назвал очередной глупостью обвинения со стороны Нидерландов в адрес России в совершении хакерской атаки на ОЗХО. Обвинения безосновательны, Москва и так имеет доступ к информации организации, отметил источник.