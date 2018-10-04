Нидерланды проинформировали глав минобороны стран НАТО о "кибератаке"

БРЮССЕЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Нидерланды проинформировали министров обороны стран НАТО о кибератаке на ОЗХО в Гааге, операция, согласно этим утверждениями, проводилась ГРУ, но была сорвана голландскими спецслужбами, заявил в четверг генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Нидерланды проинформировали сегодня министров обороны стран НАТО о нацеленной на офисы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге враждебной кибернетической операции. Операция проводилась российской службой военной разведки ГРУ, но была сорвана голландскими спецслужбами в партнерстве с Великобританией", — говорится в распространенном в четверг заявлении Столтенберга.
Отмечается, что "союзники по НАТО солидарны с решением голландского и британского правительств указать на Россию в связи с откровенными попытками подорвать международное право и международные институты". "Россия должна прекратить свое безрассудное поведение, включая применение силы против соседей, попытки вмешательства в избирательные процессы и широкомасштабные кампании дезинформации", — говорится в заявлении.