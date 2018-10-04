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Нидерланды проинформировали глав минобороны стран НАТО о "кибератаке"

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Высылка россиян из Нидерландов (18)
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© AFP 2018 / Emmanuel Dunand Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фотоШтаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
© AFP 2018 / Emmanuel Dunand

БРЮССЕЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Нидерланды проинформировали министров обороны стран НАТО о кибератаке на ОЗХО в Гааге, операция, согласно этим утверждениями, проводилась ГРУ, но была сорвана голландскими спецслужбами, заявил в четверг генсек альянса Йенс Столтенберг.

Пресс-конференция министерства обороны и службы военной разведки и безопасности Нидерландов в Гааге. 4 октября 2018
© REUTERS / Piroschka van de Wouw
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Ранее Минобороны Нидерландов сообщило, что Нидерландские спецслужбы предотвратили хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), которую якобы пытались провести четверо граждан России. Как заявила глава нидерландского оборонного ведомства Анк Бэйлевелд, подозреваемые россияне были выдворены с территории Нидерландов 13 апреля.

"Нидерланды проинформировали сегодня министров обороны стран НАТО о нацеленной на офисы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге враждебной кибернетической операции. Операция проводилась российской службой военной разведки ГРУ, но была сорвана голландскими спецслужбами в партнерстве с Великобританией", — говорится в распространенном в четверг заявлении Столтенберга.

Хакер. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МИД Британии заявил, что ГРУ "почти точно" организовало серию кибератак
"Кроме того, Великобритания определила, что ГРУ стоит за рядом других кибератак по всему миру. Они затронули граждан многих стран, в том числе и России, и вызвали колоссальные экономические издержки", — утверждается в заявлении.

Отмечается, что "союзники по НАТО солидарны с решением голландского и британского правительств указать на Россию в связи с откровенными попытками подорвать международное право и международные институты". "Россия должна прекратить свое безрассудное поведение, включая применение силы против соседей, попытки вмешательства в избирательные процессы и широкомасштабные кампании дезинформации", — говорится в заявлении.

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