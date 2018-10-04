ЦИК ЛНР вручил первые удостоверения кандидата на выборы главы республики

ЛУГАНСК, 4 окт — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) выдала исполняющему обязанности главы ЛНР Леониду Пасечнику и председателю республиканского комитета профсоюза работников образования и науки Олегу Ковалю удостоверения кандидата для участия в выборах главы ЛНР, заявила в четверг председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко.
"Сегодня Центральная избирательная комиссия вручила два удостоверения кандидатам на должность главы ЛНР. Это у нас Леонид Пасечник и Олег Коваль", — сказала Кравченко.
По ее словам, двум другим зарегистрированным кандидатам — инженеру по охране труда ОП "Вокзал Луганск" ГУП ЛНР "Луганская железная дорога" Наталье Сергун и председателю Перевальского территориального отделения общественного движения "Луганский экономический союз" Людмиле Руснак — удостоверения выдадут в пятницу.
"К выборам, конечно, готов. Я готов, я уверен в том, что мы справимся и у нас у всех вместе все получится. Волнение, конечно, присутствует — шаг очень ответственный и очень знаковый", — заявил Пасечник после получения удостоверения.