ЦИК ЛНР вручил первые удостоверения кандидата на выборы главы республики

ЛУГАНСК, 4 окт — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) выдала исполняющему обязанности главы ЛНР Леониду Пасечнику и председателю республиканского комитета профсоюза работников образования и науки Олегу Ковалю удостоверения кандидата для участия в выборах главы ЛНР, заявила в четверг председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко.

Выборы глав и депутатов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик планируется провести 11 ноября. Киев уже заявил, что не признает выборы. Ранее ЦИК ЛНР зарегистрировал четырех кандидатов на выборы.

"Сегодня Центральная избирательная комиссия вручила два удостоверения кандидатам на должность главы ЛНР. Это у нас Леонид Пасечник и Олег Коваль", — сказала Кравченко.

По ее словам, двум другим зарегистрированным кандидатам — инженеру по охране труда ОП "Вокзал Луганск" ГУП ЛНР "Луганская железная дорога" Наталье Сергун и председателю Перевальского территориального отделения общественного движения "Луганский экономический союз" Людмиле Руснак — удостоверения выдадут в пятницу.

"К выборам, конечно, готов. Я готов, я уверен в том, что мы справимся и у нас у всех вместе все получится. Волнение, конечно, присутствует — шаг очень ответственный и очень знаковый", — заявил Пасечник после получения удостоверения.