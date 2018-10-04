В Нидерландах рассказали, какие файлы пытались получить россияне

Пресс-конференция министерства обороны и службы военной разведки и безопасности Нидерландов в Гааге. 4 октября 2018

Пресс-конференция министерства обороны и службы военной разведки и безопасности Нидерландов в Гааге. 4 октября 2018

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Подозреваемые в попытке кибератаки на ОЗХО россияне хотели, в том числе, получить доступ к файлам расследования вокруг MH17, об этом сообщило в четверг на пресс-конференции нидерландское Минобороны.

Ранее глава нидерландского оборонного ведомства Анк Бэйлевелд заявила, что нидерландские спецслужбы предотвратили хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), которую якобы пытались провести четверо граждан России. Согласно нидерландской военной разведке, подозреваемые россияне были выдворены с территории Нидерландов 13 апреля. У них были дипломатические паспорта.