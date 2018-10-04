В Дортмунде расследуют дело неонацистов, задержанных 3 октября

БЕРЛИН, 4 окт — РИА Новости. Полиция Дортмунда ведет расследование в отношении восьми человек, задержанных ранее в ходе праворадикальной акции протеста в городе, по подозрению в нарушении общественного порядка и попытки нанесения тяжких телесных повреждений, заявили РИА Новости в четверг в ведомстве.

Ранее 3 октября, в День германского единства в Дортмунде прошла акция протеста, организованная правыми радикалами. В ходе нее были задержаны восемь участников протеста. По данным полиции, эти люди пытались запускать в полицейских и политических оппонентов петарды.

"Подозреваемые лица были отправлены в полицейский участок для дознания. В настоящее время они отпущены по домам. Полиция расследует дело по подозрению в нарушении общественного порядка и попытки нанесения телесных повреждений", — заявили в дортмундской полиции.

Представитель ведомства отказался подтвердить распространенную ранее в СМИ информацию о том, что один из задержанных является депутатом городского совета Дортмунда от партии "Die Rechte" ("Правые"), добавив, что в случае задержанных "речь идет, скорее всего, о гражданах Германии", однако информация об их личностях подпадает под закон о защите личных данных и не может быть разглашена.