В МИД Нидерландов вызвали временного поверенного в делах России

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Временный поверенный в делах России в Нидерландах был вызван в МИД страны в связи с обвинениями в адрес РФ в совершении кибератаки, заявили РИА Новости в дипмиссии.

"В голландском МИД был наш временный поверенный в делах", — сообщил собеседник агентства.

Ранее Минобороны Нидерландов сообщило, что Нидерландские спецслужбы предотвратили хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), которую якобы пытались провести четверо граждан России. Как заявила глава нидерландского оборонного ведомства Анк Бэйлевелд, подозреваемые россияне были выдворены с территории Нидерландов 13 апреля. У них были дипломатические паспорта.