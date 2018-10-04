Франция призвала Россию повлиять на власти ЛНР и ДНР по вопросу выборов

ПАРИЖ, 4 окт — РИА Новости, Виктория Иванова. Франция призывает Россию оказать влияние на власти ДНР и ЛНР с тем, чтобы местные власти отказались от проведения запланированных на 11 ноября выборов, заявил в четверг представитель МИД страны.

"Минские соглашения предусматривают проведение местных выборов в соответствии с украинским законодательством. Все другие формы голосования, в том числе объявленные властями де-факто, противоречат букве и духу этих соглашений и будут считаться недействительными", — отмечают в дипломатическом ведомстве.

Министерство призывает "Россию воспользоваться своим влиянием на фактические власти с тем, чтобы они отказались от так называемых выборов, намеченных на 11 ноября 2018 года".

Выборы глав и депутатов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик планируется провести 11 ноября. Киев уже заявил, что не признает выборы.

По данным ЦИК ДНР, документы для участия в выборах подали 10 человек. Врио главы ДНР Денис Пушилин стал первым зарегистрированным ЦИК кандидатом на пост главы республики.

В свою очередь ЦИК самопровозглашенной Луганской народной республики зарегистрировал четырех кандидатов для участия в выборах главы ЛНР, сообщила журналистам секретарь Центральной избирательной комиссии Екатерина Терещенко.