В Раде назвали санкции против ТВ зачисткой информационного пространства

КИЕВ, 4 окт — РИА Новости. Принятие Верховной радой постановления с предложением ввести санкции против семи украинских телеканалов, в том числе "112 Украина" и NewsOne, за "пропаганду государства-агрессора" является попыткой зачистить информационное пространство перед выборами, заявил депутат от фракции "Оппозиционного блока", член парламентского комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Юрий Павленко.

"Мы сегодня являемся свидетелями позорного явления, когда высший законодательный орган втягивают в политические "разборки" и преследования и руками парламента пытаются уничтожить средства массовой информации – телевизионные каналы", — сказал оппозиционный политик в ходе выступления в парламенте.

Он подчеркнул, что свобода слова на Украине под угрозой, и именно этой проблемой должна заняться Рада. По его словам, количество нападений на журналистов растет, остаются нерасследованными убийства Олеся Бузины и Павла Шеремета. При этом в отношении телеканалов, к которым хотят применить санкции, не было претензий со стороны правоохранительных органов.

"Данное постановление – это политический заказ, попытка зачистить информационное пространство перед выборами от неугодных СМИ. Это очень больно ударит по международному имиджу нашей страны", — заявил Павленко.

Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет на десятки. К последним, в частности, относятся и гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua " Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве, арест житомирского журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в госизмене за свои публикации в СМИ, а также арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и обыски в офисе.

По информации украинских СМИ, с начала 2014 года на Украине погибли около 20 журналистов. Среди них Олесь Бузина, который писал и для сайта ria.ru, он был застрелен у своего дома в Киеве. Журналиста газеты Sportanalytic Игоря Костенко застрелили в ходе протестов на майдане Незалежности (площади Независимости) в столице Украины. Репортер газеты "Вести" Вячеслав Веремий был жестоко избит и застрелен группой лиц в центре Киева. Нераскрытым уже два года остается убийство журналиста Павла Шеремета, которого 20 июля 2016 года подорвали в собственном автомобиле в центре Киева. Кроме того, в ходе освещения боевых действий в Донбассе погибли фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин, фотокорреспондент газеты "Сегодня" Сергей Николаев, а также оператор Первого канала Анатолий Клян и журналисты ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин.

В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. По словам сенатора Алексея Пушкова, "что бы ни случилось на Украине, там сразу обвиняют Россию".