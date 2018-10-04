В Раде назвали санкции против ТВ зачисткой информационного пространства

КИЕВ, 4 окт — РИА Новости. Принятие Верховной радой постановления с предложением ввести санкции против семи украинских телеканалов, в том числе "112 Украина" и NewsOne, за "пропаганду государства-агрессора" является попыткой зачистить информационное пространство перед выборами, заявил депутат от фракции "Оппозиционного блока", член парламентского комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Юрий Павленко.
Он подчеркнул, что свобода слова на Украине под угрозой, и именно этой проблемой должна заняться Рада. По его словам, количество нападений на журналистов растет, остаются нерасследованными убийства Олеся Бузины и Павла Шеремета. При этом в отношении телеканалов, к которым хотят применить санкции, не было претензий со стороны правоохранительных органов.
"Данное постановление – это политический заказ, попытка зачистить информационное пространство перед выборами от неугодных СМИ. Это очень больно ударит по международному имиджу нашей страны", — заявил Павленко.
По информации украинских СМИ, с начала 2014 года на Украине погибли около 20 журналистов. Среди них Олесь Бузина, который писал и для сайта ria.ru, он был застрелен у своего дома в Киеве. Журналиста газеты Sportanalytic Игоря Костенко застрелили в ходе протестов на майдане Незалежности (площади Независимости) в столице Украины. Репортер газеты "Вести" Вячеслав Веремий был жестоко избит и застрелен группой лиц в центре Киева. Нераскрытым уже два года остается убийство журналиста Павла Шеремета, которого 20 июля 2016 года подорвали в собственном автомобиле в центре Киева. Кроме того, в ходе освещения боевых действий в Донбассе погибли фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин, фотокорреспондент газеты "Сегодня" Сергей Николаев, а также оператор Первого канала Анатолий Клян и журналисты ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин.