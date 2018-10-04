ЕС пересматривает стратегию в сфере кибербезопасности, заявила Могерини

БРЮССЕЛЬ, 4 окт – РИА Новости. ЕС пересматривает стратегию в сфере кибербезопасности для ее усиления, эта работа, проводимая в координации с НАТО, должна быть завершена к декабрю, сообщила в четверг глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

Могерини принимает в четверг участие в переговорах министров обороны стран НАТО.

"Сегодня мы обсудим несколько вопросов, которыми мы занимаемся вместе — ЕС и НАТО. Сейчас у нас 74 проекта, которые мы делаем вместе. Мы проведем обзор их осуществления и главным образом нашей работы по киберугрозам, гибридным угрозам и военной мобильности, а также работы, которую мы проводим на южном направлении", — сказала Могерини журналистам.

"Что касается Европейского Союза, то мы укрепляем нашу работу по кибератакам на всех уровнях и делаем это в координации с НАТО. Государства-члены полностью заинтересованы в этом. Сейчас мы пересматриваем политику ЕС, чтобы она была еще более эффективной. И я знаю, что со стороны НАТО этому тоже уделяется большое внимание. Мы координируем те меры, которые сейчас модернизируем", — сообщила она.

"Мы пересматриваем все наши стратегии в киберпространстве. Как вы знаете, это охватывает много разных областей, некоторые из них находятся в моей компетенции, другие нет", — сообщила она, отметив, что работа может быть завершена "через пару месяцев".

"Думаю, к декабрю это будет готово, но работа еще продолжается", — сказала она.