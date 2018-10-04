В СЖУ раскритиковали предложение Рады по санкциями против каналов

КИЕВ, 4 окт – РИА Новости. Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко в четверг назвал политическим предложение Верховной рады ввести санкции против телеканалов "112.Украина" и NewsOne.

Парламент Украины в четверг предложил Совету нацбезопасности и обороны (СНБО) ввести санкции против семи телеканалов за "пропаганду государства-агрессора", в том числе "112.Украина" и NewsOne. Соответствующий проект постановления поддержали 229 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

"Это опасный прецедент, когда в отношении украинского СМИ предлагается действовать не правовым методом, принято политическое решение… И NewsOne и "112.Украина" работают в украинском правовом поле, которое предусматривает и обращение в суды относительно деятельности, и решение регулятора", — заявил Томиленко в четверг в эфире телеканала "112.Украина".

По его словам, у властей нет доказательств или агрументации противоправных действий указанных СМИ. "Это фактически определенный хаос относительно медиа регулирования в Украине", — добавил он.

В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.