МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Никакие юридические доводы и заявления, в том числе президента РФ, не могут повлиять на позицию Лондона, так как она полностью ангажирована, власти Великобритании еще полгода назад отказались от применения правовых процедур, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Журналист CNN спросил Захарову в ходе брифинга, может ли то, что президент РФ Владимир Путин назвал Сергея Скрипаля предателем, осложнить ситуацию для российских дипломатов, которые добиваются встречи со Скрипалем и его дочерью.

В среду, выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели, Путин охарактеризовал Скрипаля как шпиона и предателя Родины, призвав не называть человека, осужденного за госизмену, правозащитником.

"Как вы это подвели-то? Что заявление президента от 3 октября мешает российским консулам получить доступ на протяжении полугода? Все случилось в Солсбери в апреле, в марте. Как вы умеете все это красиво завернуть. Полгода наше посольство предлагало британской стороне любые варианты, основанные на двусторонних соглашениях. И через полгода заявление президента, который, по большому счету процитировал решение суда, повлияло или может осложнить доступ к Скрипалям?" — возмутилась Захарова.

Она напомнила, что российский суд признал Скрипаля изменником родины, поэтому определение "предатель" в его адрес имеет юридические основания.

Захарова подчеркнула, что МИД исходит из того, что Скрипали остаются гражданами РФ, поэтому настаивает на встрече с ними. По ее словам, доступа к Скрипалям у российских дипломатов нет исключительно из-за позиции английской стороны.

"Неужели вы считаете, что какие-то заявления, будь то президента, будь то экспертов, повлияют на Великобританию в смысле того, что они примут решение о доступе (к Скрипалям)? Это их принципиальная политическая позиция, она не основана на праве. Если бы она была основана на праве, они обязаны были бы дать доступ", — считает Захарова.

Однако, по ее оценке, Лондон отказался от использования права.

"Они сразу сделали обвинения, эти обвинения были политические. Они сразу заблокировали доступ именно по политическим соображениям. Поэтому такие же заявления эмоциональные, или с цитатами, или любые, я думаю, ничего не изменит в отношении Лондона, а именно в том смысле, что они полностью отказались от правовых процедур", — добавила она.

В Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.

Прокуратура Британии 5 сентября предъявила двум гражданам РФ — Александру Петрову и Руслану Боширову — обвинения по четырем статьям, в том числе покушение на убийство Скрипалей и британского полицейского Ника Бейли. Премьер Британии Тереза Мэй утверждает, что подозреваемые — сотрудники ГРУ. МИД РФ, комментируя предъявление обвинений, заявил, что опубликованные имена и фотографии подозреваемых России ни о чем не говорят, а расследование столь серьезных преступлений требует скрупулезного анализа и плотного взаимодействия правоохранительных органов двух стран. Генпрокуратура РФ намерена сотрудничать с британскими правоохранителями по данному делу и рассчитывает получить доказательства возможной причастности российских граждан.

В марте бывший тогда главой британского МИД Борис Джонсон утверждал, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными: глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипали. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан в том числе на основании их оценок информации, а не подтвержденных фактов.