РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Захарова: Лондон давно отказался от правовых процедур по делу Скрипалей

Сюжет:
Дело об отравлении Скрипалей (1851)
(обновлено: 13:50 04.10.2018)
01420
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкОфициальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захаров. Архивное фотоОфициальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захаров. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Никакие юридические доводы и заявления, в том числе президента РФ, не могут повлиять на позицию Лондона, так как она полностью ангажирована, власти Великобритании еще полгода назад отказались от применения правовых процедур, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Просто шпион, предатель Родины - Владимир Путин о Скрипале
© РИА Новости
Путин назвал Скрипаля "подонком" и предателем Родины
Журналист CNN спросил Захарову в ходе брифинга, может ли то, что президент РФ Владимир Путин назвал Сергея Скрипаля предателем, осложнить ситуацию для российских дипломатов, которые добиваются встречи со Скрипалем и его дочерью.

В среду, выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели, Путин охарактеризовал Скрипаля как шпиона и предателя Родины, призвав не называть человека, осужденного за госизмену, правозащитником.

"Как вы это подвели-то? Что заявление президента от 3 октября мешает российским консулам получить доступ на протяжении полугода? Все случилось в Солсбери в апреле, в марте. Как вы умеете все это красиво завернуть. Полгода наше посольство предлагало британской стороне любые варианты, основанные на двусторонних соглашениях. И через полгода заявление президента, который, по большому счету процитировал решение суда, повлияло или может осложнить доступ к Скрипалям?" — возмутилась Захарова.

Здание российского посольства в Лондоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
В посольстве России раскритиковали книгу о Скрипале
Она напомнила, что российский суд признал Скрипаля изменником родины, поэтому определение "предатель" в его адрес имеет юридические основания.

Захарова подчеркнула, что МИД исходит из того, что Скрипали остаются гражданами РФ, поэтому настаивает на встрече с ними. По ее словам, доступа к Скрипалям у российских дипломатов нет исключительно из-за позиции английской стороны.

"Неужели вы считаете, что какие-то заявления, будь то президента, будь то экспертов, повлияют на Великобританию в смысле того, что они примут решение о доступе (к Скрипалям)? Это их принципиальная политическая позиция, она не основана на праве. Если бы она была основана на праве, они обязаны были бы дать доступ", — считает Захарова.

Указатель на въезде в город Солсбери. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Инцидент со Скрипалями повысил популярность Солсбери у российских туристов
Однако, по ее оценке, Лондон отказался от использования права.

"Они сразу сделали обвинения, эти обвинения были политические. Они сразу заблокировали доступ именно по политическим соображениям. Поэтому такие же заявления эмоциональные, или с цитатами, или любые, я думаю, ничего не изменит в отношении Лондона, а именно в том смысле, что они полностью отказались от правовых процедур", — добавила она.

В Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.

Палатка над скамейкой, на которой был найден Сергей Скрипаль и его дочь в Солсбери
© AFP 2018 / Ben Stansall
Скрипаль не поверил в причастность России к своему отравлению, пишут СМИ
Прокуратура Британии 5 сентября предъявила двум гражданам РФ — Александру Петрову и Руслану Боширову — обвинения по четырем статьям, в том числе покушение на убийство Скрипалей и британского полицейского Ника Бейли. Премьер Британии Тереза Мэй утверждает, что подозреваемые — сотрудники ГРУ. МИД РФ, комментируя предъявление обвинений, заявил, что опубликованные имена и фотографии подозреваемых России ни о чем не говорят, а расследование столь серьезных преступлений требует скрупулезного анализа и плотного взаимодействия правоохранительных органов двух стран. Генпрокуратура РФ намерена сотрудничать с британскими правоохранителями по данному делу и рассчитывает получить доказательства возможной причастности российских граждан.

В марте бывший тогда главой британского МИД Борис Джонсон утверждал, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными: глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипали. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан в том числе на основании их оценок информации, а не подтвержденных фактов.

Самые страшные отравляющие вещества
© Инфографика
Самые страшные отравляющие вещества
Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена