Глава Каталонии разослал копии письма для премьера Испании мировым лидерам

МАДРИД, 4 окт – РИА Новости. Глава правительства Каталонии Ким Торра, добивающийся от испанского премьера Педро Санчеса признать право на самоопределение автономного сообщества, написал ему письмо, копии послания были направлены более сорока мировым лидерам, включая российского и американского президентов, главу КНР, а также Папу Римского. Письмо оказалось в распоряжении издания El Periodico.
Торра утверждает, что у каталонского правительства есть "необходимый народный мандат" для того, чтобы работать над "строительством независимой республики", но что его главная цель в краткосрочной перспективе – освобождение политиков, которые находятся в заключении в связи с обвинениями, связанными с проведением незаконного референдума о независимости в прошлом году.
В случае обвинительных приговоров, по мнению Торры, "народное требование независимой республики будет подавляющим". Он также призывает Санчеса предложить прокурору снять обвинения в отношении каталонских политиков или хотя бы позволить им находиться на свободе до суда. Ранее испанские власти неоднократно заявляли, что в стране действует принцип разделения властей и они не могут вмешиваться в судебный процесс.
По мнению главы женералитета, "разрыв не является непреодолимым". Каталонская сторона, пишет Торра, не выдвигает требование "обеспечения немедленной независимости от Испании". "Наша цель переговоров простая: гарантировать уважение воли большинства каталонского народа, выраженной демократическим путем, через обязательный к исполнению с точки зрения закона свободный и справедливый референдум, в котором обе стороны согласятся подчиниться результатам", — пишет глава женералитета.
В списке лидеров, которым были направлены копии письма, более сорока политиков – в том числе президент России Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп, председатель КНР Си Цзиньпин, папа Римский Франциск, европейские лидеры, премьер-министры Украины и Белоруссии.
Первого октября, когда каталонские националисты отмечали первую годовщину незаконного референдума о независимости, в автономном сообществе произошли беспорядки.
В референдуме 1 октября 2017 года приняли участие 42% населения, 90% которых проголосовали за отделение автономного сообщества от Испании. Правительство Испании и Конституционный суд признали голосование незаконным.