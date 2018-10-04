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Глава Каталонии разослал копии письма для премьера Испании мировым лидерам

Сюжет:
Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (626)
(обновлено: 13:49 04.10.2018)
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© РИА Новости / Хавьер Луэнго
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МАДРИД, 4 окт – РИА Новости. Глава правительства Каталонии Ким Торра, добивающийся от испанского премьера Педро Санчеса признать право на самоопределение автономного сообщества, написал ему письмо, копии послания были направлены более сорока мировым лидерам, включая российского и американского президентов, главу КНР, а также Папу Римского. Письмо оказалось в распоряжении издания El Periodico.

Председатель каталонского женералитета Ким Торра. Архивное фото
© РИА Новости / Елена Шестернина
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В письме, написанном еще на прошлой неделе, но обнародованном только сейчас, Торра сообщает о "росте общественной поддержки независимости Каталонии", что, по его мнению, было продемонстрировано на митинге 11 сентября (Национальный день Каталонии). Тогда в акции, по данным барселонской городской гвардии, приняли участие миллион человек.

Торра утверждает, что у каталонского правительства есть "необходимый народный мандат" для того, чтобы работать над "строительством независимой республики", но что его главная цель в краткосрочной перспективе – освобождение политиков, которые находятся в заключении в связи с обвинениями, связанными с проведением незаконного референдума о независимости в прошлом году.

В случае обвинительных приговоров, по мнению Торры, "народное требование независимой республики будет подавляющим". Он также призывает Санчеса предложить прокурору снять обвинения в отношении каталонских политиков или хотя бы позволить им находиться на свободе до суда. Ранее испанские власти неоднократно заявляли, что в стране действует принцип разделения властей и они не могут вмешиваться в судебный процесс.

Акция протеста сторонников независимости Каталонии на вокзале в Жироне
© AP Photo / Manu Fernandez
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Торра также пишет, что правительство Каталонии готово вести переговоры с Мадридом. "Я неоднократно давал понять, что каталонское политическое руководство готово принять участие в диалоге, проводимом при посредничестве с вашим правительством в попытке предотвратить эскалацию в нынешнем кризисе и достичь урегулирования каталонского вопроса при помощи переговоров", — заявляет Торра.

По мнению главы женералитета, "разрыв не является непреодолимым". Каталонская сторона, пишет Торра, не выдвигает требование "обеспечения немедленной независимости от Испании". "Наша цель переговоров простая: гарантировать уважение воли большинства каталонского народа, выраженной демократическим путем, через обязательный к исполнению с точки зрения закона свободный и справедливый референдум, в котором обе стороны согласятся подчиниться результатам", — пишет глава женералитета.

В списке лидеров, которым были направлены копии письма, более сорока политиков – в том числе президент России Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп, председатель КНР Си Цзиньпин, папа Римский Франциск, европейские лидеры, премьер-министры Украины и Белоруссии.

Экс-председатель каталонского правительства Карлес Пучдемон. Архивное фото
© РИА Новости / Тьерри Монасс
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Пучдемон назвал отказ от объявления независимости Каталонии ошибкой
Письмо было отправлено еще 26 сентября, то есть до заявления Торры в каталонском парламенте о том, что каталонские националисты перестанут оказывать поддержку социалистическому правительству в конгрессе депутатов, если Санчес не представит предложение об "осуществлении права на самоопределение" Каталонии до ноября. В ответ испанское правительство заявило, что ему не надо раздумывать до ноября, чтобы дать ответ: оно не приемлет ультиматумов, отказывается говорить о независимости, но готово обсуждать вопрос самоуправления автономного сообщества. На следующий день Торра направил письмо Санчесу с предложением встретиться в Каталонии.

Первого октября, когда каталонские националисты отмечали первую годовщину незаконного референдума о независимости, в автономном сообществе произошли беспорядки.

В референдуме 1 октября 2017 года приняли участие 42% населения, 90% которых проголосовали за отделение автономного сообщества от Испании. Правительство Испании и Конституционный суд признали голосование незаконным.

Национальный день Каталонии проходит в Барселоне. 11 сентября 2018
© РИА Новости / Елена Шестернина
День Каталонии: в Барселоне около миллиона человек требуют независимости
Основываясь на результатах "референдума", каталонский парламент 27 октября провозгласил независимость. На следующий день правительство страны с согласия Сената ввело прямое правление в автономном сообществе, отстранив от власти женералитет и распустив парламент. В отношении бывшего каталонского руководства, лидеров сепаратистских общественных организаций, экс-руководителей каталонских правоохранительных органов и бывшего руководства парламента возбуждены уголовные дела по обвинениям в организации восстания, мятежа и растрате госсредств. —0-

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