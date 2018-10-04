В Госдуме прокомментировали высылку россиян из Нидерландов

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Обвинения Нидерландов в адрес РФ в кибератаках носят политический характер и не имеют под собой никакой основы, заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Ранее Минобороны Нидерландов сообщило, что Нидерландские спецслужбы предотвратили хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), которую якобы пытались провести четверо граждан России. Как заявила глава нидерландского оборонного ведомства Анк Бэйлевелд, подозреваемые россияне были выдворены с территории Нидерландов 13 апреля. У подозреваемых были дипломатические паспорта.

"Нужно отметить, что уже не раз звучали необоснованные обвинения в наш адрес в различных кибератаках, которые не находили подтверждения, а в последующем находили опровержение… Это (заявление Нидерландов) носит политическую окраску, не имеет под собой никакой основы. Вызывает сожаление факт, что вместо того, чтобы выстраивать конструктивные, взаимовыгодные отношения, Нидерланды предпринимают попытки отдаления", — заявил РИА Новости Швыткин.