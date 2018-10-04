Нидерланды обнародовали имена четырех россиян, подозреваемых в кибератаке

Пресс-конференция министерства обороны и службы военной разведки и безопасности Нидерландов в Гааге. 4 октября 2018

Пресс-конференция министерства обороны и службы военной разведки и безопасности Нидерландов в Гааге. 4 октября 2018

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Нидерланды обнародовали имена четверых россиян, подозреваемых в попытке кибератаки на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Как заявил на пресс-конференции представитель нидерландской военной разведки Онно Эйхелсейн, к попытке атаки причастны киберспециалисты Алексей Моренец и Евгений Серебряков, а также Олег Сотников и Алексей Минин, которые осуществляли "разведывательную поддержку".

Как ранее заявила министр обороны Нидерландов Анк Бэйлевелд, спецслужбы страны предотвратили хакерскую атаку на ОЗХО, которую якобы пытались провести четверо граждан РФ. Подозреваемые, по ее словам, были выдворены с территории Нидерландов 13 апреля, у них были дипломатические паспорта.

Постпредство РФ при ОЗХО пока не комментирует обвинения минобороны Нидерландов, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии.