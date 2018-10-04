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Климкин прокомментировал высылку венгерского консула

Сюжет:
Ситуация на Украине. Октябрь 2018 (70)
(обновлено: 13:38 04.10.2018)
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© РИА Новости / Михаил ПалинчакПерейти в фотобанкМинистр иностранных дел Украины Павел Климкин. Архивное фотоМинистр иностранных дел Украины Павел Климкин. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Палинчак
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КИЕВ, 4 окт — РИА Новости. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что выдворение из страны венгерского консула в Закарпатье было вопросом принципа, при этом Киев не пытается ухудшить отношения с Будапештом и рассчитывает на диалог.

Город Берегово. Архивное фото
CC BY-SA 3.0 / /
Эксперт прокомментировал высылку консула Венгрии из Украины

В четверг МИД Украины заявил, что консул Венгрии в городе Берегово Закарпатской области объявлен персона нон-грата и должен покинуть страну в течение трех суток.

"Венгрия может говорить о какой-то реакции, но в данном случае для нас это вопрос принципа, это вопрос нарушения Венгрией венской конвенции о консульских отношениях… Но мы этот вопрос уже проехали, это техническая его реализация. Сейчас мы говорим о важности проведения с Венгрией консультаций о том, как будет осуществляться весь спектр консульских услуг", — заявил Климкин на брифинге.

При этом, по его словам, Киев должен одновременно "продвигать очень жестко и последовательно в Закарпатье" украинские национальные интересы.

Надписи на украинском и венгерском языках на указателе в городе Берегово в Закарпатской области Украины. Архивное фото
© AFP 2018 / Sergiy Gudak
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"Там, где венгерская сторона готова дальше сотрудничать, мы будем сотрудничать, речь не идет о желании ухудшить отношения с Венгрией. У нас есть четкая стратегия и четкий перечень мер, которые мы можем применить, есть видение временных рамок. Наша стратегия — это стратегия жесткого, последовательного, но конструктивного диалога. Мы должны решать все вопросы так, чтобы помогать венгерской общине, должны перехватить инициативу и там, где можно работать с Венгрией, там, где можем важные вещи сделать сами, — будем их делать", — сказал Климкин.

Он добавил, что в ближайшее время вновь посетит в Закарпатье и встретится не только с венгерской общиной, но и со словацкой и румынской, "поскольку там есть очень много вопросов".

Указательная стела на венгерском языке в Закарпатье. Архивное фото
© Фото : Закарпаття
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Власти Украины выражают недовольство тем, что консульство Венгрии в расположенном у венгерской границы городе Берегово Закарпатской области выдает украинским гражданам венгерские паспорта. Глава МИД Климкин заявил, что Киев намерен выслать консула Венгрии из страны. Будапешт назвал недружелюбными и рискованными идеи о высылке консула, пригрозил Киеву препятствиями на пути к евроинтеграции.

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