Трех депутатов горсовета украинского Николаева облили фекалиями

КИЕВ, 4 окт — РИА Новости. Несколько молодых людей в четверг ворвались на заседание внеочередной сессии Николаевского городского совета и облили фекалиями трех депутатов, сообщило в четверг агентство УНИАН.

Как передает корреспондент агентства, от действий неизвестных пострадали Владислав Ентин, Елена Киселева и Сергей Мотуз.

"После этого между молодыми людьми и депутатами произошел словесный конфликт, переросший в драку. Причины совершения хулиганских действий в отношении депутатов пока что неизвестны. Также непонятно, целью хулиганов были все трое депутатов или кто-то один из них. С участниками конфликта работает полиция", — говорится в сообщении.