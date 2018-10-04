В МИД рассказали о том, как Россия снимает обеспокоенность Израиля

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Присутствие военной полиции РФ и сил ООН на Голанских высотах являются лучшим способом для снятия обеспокоенности Израиля, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

Говоря о договоренностях по южной зоне деэскалации в Сирии, он отметил, что "мы учитывали обеспокоенности Израиля".

"Сейчас ситуация в приграничных, близких к Израилю сирийских территориях спокойная. Примером этому являются Голаны, где ситуацию контролируют правительственные войска Сирии, где находится военная российская полиция, куда вернулись силы ООН по разъединению. Это очень много, это лучшая гарантия тому, чтобы снять озабоченности и обеспокоенности, если они имеются у Израиля в том, что касается его безопасности", — добавил высокопоставленный дипломат.