СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский заявил, что у украинских военных нет никаких шансов противостоять российским пограничникам в Керченском проливе.
"Это невозможно, потому что речь идет об отсутствующем по факту флоте и соответствующей подготовке военных у украинской стороны", — сказал РИА Новости Полонский.
По его словам, высказывания украинского капитана Коваленко можно охарактеризовать поговоркой "После драки кулаками не машут".
Крым вновь стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно".