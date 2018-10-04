СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский заявил, что у украинских военных нет никаких шансов противостоять российским пограничникам в Керченском проливе.

Ранее капитан первого ранга Дмитрий Коваленко, который руководил переходом украинских кораблей "Донбасс" и "Корец" в Азовское море, в интервью агентству "Укринформ" заявил, что украинские моряки были готовы к боестолкновению с российскими пограничниками во время прохода через Керченский пролив. По словам Коваленко, обстановка была "нервной", поэтому моряки якобы приняли меры предосторожности. Он уточнил, что были готовы боевые группы, пулеметы заряжены, а "два человека в полной экипировке стояли на видном месте — чтобы россияне видели". При этом, по утверждению украинского моряка, экипаж подготовил "пожарные рукава", чтобы смывать российских пограничников, "если бы полезли".

"Это невозможно, потому что речь идет об отсутствующем по факту флоте и соответствующей подготовке военных у украинской стороны", — сказал РИА Новости Полонский.

По его словам, высказывания украинского капитана Коваленко можно охарактеризовать поговоркой "После драки кулаками не машут".

"Видя, в каком плачевном состоянии находятся, с позволения сказать, украинские суда, говорить о какой-то боеспособности точно совершенно не приходится. Я думаю, что это просто очередные "героические" заявления украинских военных, которые и военными по сути не являются", — сказал вице-премьер.

Крым вновь стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно".