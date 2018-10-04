Эксперт прокомментировал высылку консула Венгрии из Украины

КИЕВ, 4 окт – РИА Новости. Выдворение консула Венгрии в Берегово Закарпатской области из-за скандала с венгерскими паспортами значительно усложнит украинско-венгерские отношения, считает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Ранее МИД Украины заявил, что консул Венгрии в городе Берегово Закарпатской области Украины объявлен персона нон-грата и должен покинуть страну в течение трех суток.

"Вероятнее всего, Венгрия (в ответ. — Прим. ред.) вышлет украинского консула. Такие решения в значительной мере обострят украинско-венгерские отношения. Возможно, заблокируют дипломатическую часть. Венгры, да и некоторые другие наши западные партнеры спишут украинскую власть, как переговорщика, и будут ожидать результатов выборов и президентских, и парламентских для того, чтобы выстраивать отношения с новой украинской властью. А пока будет заблокирован любой диалог между Украиной и Венгрией", — заявил Бортник РИА Новости в четверг.

При этом он считает, что международные партнеры Украины, в том числе и США не смогут повлиять на ситуацию и разрешить конфликтную ситуацию до выборов в стране. Президентские выборы пройдут на Украине весной, а парламентские – осенью 2019 года.

Власти Украины выражают недовольство тем, что консульство Венгрии в расположенном у венгерской границы городе Берегово Закарпатской области выдает украинским гражданам венгерские паспорта. Глава МИД Павел Климкин заявил, что Киев намерен выслать консула Венгрии из страны. Будапешт назвал недружелюбными и рискованными идеи о высылке консула, пригрозил Киеву препятствиями на пути к евроинтеграции.