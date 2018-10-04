В МИД рассказали о причинах антироссийских вбросов в Великобритании

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. "Дело Скрипалей" и инцидент в Эймсбери разыгрывается во внутриполитических интересах и для внутриполитической борьбы в Великобритании, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Если говорить о внутренних разборках в Великобритании, то, что вчера происходило, не оставляет сомнений, что дело Солсбери, Эймсбери и Скрипалей разыгрывается в том числе во внутриполитических интересах и борьбе — кто-то наращивает свои рейтинги, кто-то пытается поразить своих политических соперников", — заявила Захарова во время брифинга.

По ее словам, не оставляет ощущение грандиозной театральной постановки, а для сохранения остроты и правдоподобности сюжета официальный Лондон "пускает в ход свое излюбленное — вбросы, нередко которые сами же дезавуируют".

В связи с этим она обратила внимание на твит главы минобороны Великобритании Гэвин Уильямсона в конце сентября. Публикация в Twitter исчезла через несколько минут после того, как появилась.

"Настоящая личность одного из подозреваемых по делу Солсбери была раскрыта — он российский полковник. Я хочу поблагодарить всех тех, кто тщательно работал над этим делом", — написал министр в Twitter 26 сентября вечером.

"Исчез без какого-либо объяснения. Или техническая ошибка, или рука Москвы за министра обороны Великобритании что-то написала у него в твиттере — нет, просто твит исчез", — прокомментировала Захарова, обратив внимание на то, что, по твит вышел вместе с "очередным вбросом" Bellingcat.

Британский проект Bellingcat, ранее уже публиковавший материалы, не находившие подтверждения, 26 сентября сообщил, что подозреваемый Лондоном в причастности к "делу Скрипалей" Руслан Боширов "на самом деле" якобы является полковником ГРУ по имени Анатолий Чепига.

В интервью RT и Sputnik Петров и Боширов заявили, в частности, что побывали в Солсбери как туристы, ничего не знали про Скрипалей и работают в фитнес-индустрии. По словам Боширова, Солсбери является туристическим городом со знаменитым собором, а 4 марта в Солсбери они осматривали местные достопримечательности. На вопрос главного редактора телеканала и агентства Маргариты Симоньян, какое дело они хотели там завершить, Петров и Боширов ответили, что хотели посмотреть достопримечательности: Солсберийский собор и Олд Сарум.

Ранее Bellingcat опубликовал материал, который содержит "информацию о том, что согласно "базе данных ФМС", Петров и Боширов были агентами ГРУ". Заместитель главы МВД РФ Игорь Зубов заявил, что "в УФМС нет подразделений, подведомственных ГРУ или кому-либо ещё". Он добавил, что из базы данных миграционной службы невозможно понять, работает ли человек в ГРУ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова также с критикой встретила материал проекта.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.