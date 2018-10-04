В МИД рассказали о причинах антироссийских вбросов в Великобритании

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. "Дело Скрипалей" и инцидент в Эймсбери разыгрывается во внутриполитических интересах и для внутриполитической борьбы в Великобритании, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, не оставляет ощущение грандиозной театральной постановки, а для сохранения остроты и правдоподобности сюжета официальный Лондон "пускает в ход свое излюбленное — вбросы, нередко которые сами же дезавуируют".
В связи с этим она обратила внимание на твит главы минобороны Великобритании Гэвин Уильямсона в конце сентября. Публикация в Twitter исчезла через несколько минут после того, как появилась.
"Настоящая личность одного из подозреваемых по делу Солсбери была раскрыта — он российский полковник. Я хочу поблагодарить всех тех, кто тщательно работал над этим делом", — написал министр в Twitter 26 сентября вечером.
"Исчез без какого-либо объяснения. Или техническая ошибка, или рука Москвы за министра обороны Великобритании что-то написала у него в твиттере — нет, просто твит исчез", — прокомментировала Захарова, обратив внимание на то, что, по твит вышел вместе с "очередным вбросом" Bellingcat.
Британский проект Bellingcat, ранее уже публиковавший материалы, не находившие подтверждения, 26 сентября сообщил, что подозреваемый Лондоном в причастности к "делу Скрипалей" Руслан Боширов "на самом деле" якобы является полковником ГРУ по имени Анатолий Чепига.
Ранее Bellingcat опубликовал материал, который содержит "информацию о том, что согласно "базе данных ФМС", Петров и Боширов были агентами ГРУ". Заместитель главы МВД РФ Игорь Зубов заявил, что "в УФМС нет подразделений, подведомственных ГРУ или кому-либо ещё". Он добавил, что из базы данных миграционной службы невозможно понять, работает ли человек в ГРУ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова также с критикой встретила материал проекта.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.