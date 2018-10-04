МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Россия может применить против Великобритании, выступившей с очередными обвинениями в адрес РФ, закон, позволяющим принимать решение об адекватном ответном воздействии в случае недружественных шагов других государств, заявил РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
"У нас есть закон, предусматривающий ответные меры в отношении государств, осуществляющих явно недружественные шаги к России", — сказал Климов.
При этом он убеждён, что реакция России на подобные обвинения, являющиеся "фейковыми" и ничем не обоснованными, должна заключаться в официальных шагах и мерах воздействия и исключать при этом "оправдания и объяснения".
"Нам нечего оправдываться, объяснять. Тем более что степень воздействия Великобритании на Россию практически нулевое — это как если бы марсиане или лунатики у себя бы бушевали. На нас бы это никак бы не отражалось", — заявил зампред комитета.