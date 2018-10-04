Россия может применить к Британии закон об ответных мерах, заявили в СФ

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Россия может применить против Великобритании, выступившей с очередными обвинениями в адрес РФ, закон, позволяющим принимать решение об адекватном ответном воздействии в случае недружественных шагов других государств, заявил РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Британские власти "с высокой степенью уверенности" считают, что Главное управление российского Генштаба (ГРУ) "почти точно" организовало серию кибератак по всему миру, в том числе в Британии, и намерены вместе с союзниками ответить. Соответствующее сообщение опубликовал британский МИД.

"У нас есть закон, предусматривающий ответные меры в отношении государств, осуществляющих явно недружественные шаги к России", — сказал Климов.

При этом он убеждён, что реакция России на подобные обвинения, являющиеся "фейковыми" и ничем не обоснованными, должна заключаться в официальных шагах и мерах воздействия и исключать при этом "оправдания и объяснения".

"Нам нечего оправдываться, объяснять. Тем более что степень воздействия Великобритании на Россию практически нулевое — это как если бы марсиане или лунатики у себя бы бушевали. На нас бы это никак бы не отражалось", — заявил зампред комитета.