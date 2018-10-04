Россияне не пострадали при землетрясении и цунами в Индонезии

Последствия землетрясения на острове Сулавеси в Индонезии. 1 октября 2018 года

Последствия землетрясения на острове Сулавеси в Индонезии. 1 октября 2018 года

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Граждан России нет среди погибших и раненных в результате землетрясения и цунами в Индонезии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова сообщила, что, по состоянию на 3 октября, в результате масштабного стихийного бедствия в Индонезии погибли 1,3 тысячи человек, около 17 тысяч индонезийцев остались без крова.

"В связи с трагедией президент России и председатель правительства нашей страны направили телеграммы-соболезнования президенту республики Индонезия. Российских граждан среди погибших и раненых нет. На онлайн-ресурсах посольства РФ в Джакарте размещена контактная информация круглосуточного обращения россиян", — сказала представитель российского дипведомства.