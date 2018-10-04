США последовательны в своих обвинениях в адрес Китая, заявили в Госдуме

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Соединенные Штаты Америки последовательны в своих обвинениях в адрес Китая, поскольку КНР всегда была угрозой для США с экономической точки зрения, считает зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа (СР).

Ранее вице-президент США Майк Пенс заявил, что считает, что российские "попытки вмешательства" в дела США меркнут по сравнению с тем, что делает Китай.

"США ничего не меняли (в своей политике — ред.), для США главным противником всегда был Китай, потому что экономически он угрожает Америке. И она будет делать и делает все, чтобы пытаться противопоставить свою экономику растущей китайской экономике… Американцы со своей стороны действуют последовательно", — заявил РИА Новости Чепа.

Политик добавил, что в то же время США опасаются укрепления связей между РФ и Китаем.

"Экономика Китая близка к экономике США, экономика всего Евросоюза близка к экономике США, поэтому, естественно, американцы делают все, чтобы Россия не сближалась в экономическом плане ни с Европой, ни с Китаем: для них это будут возможности и потенциал России плюс имеющиеся там технологии в Европе, это будет создавать угрозу для США, учитывая военный потенциал России", — пояснил Чепа.

Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве во внутренние дела разных стран.

Ранее информационный портал Axios сообщил, что Белый дом планирует раскрыть новую информацию о "враждебных действиях" Китая по отношению к государственному и частному секторам страны и действовать, исходя из этой информации. Как сообщил порталу источник, администрация раскритикует Китай за его "пагубную деятельность" в области кибератак, вмешательства в выборы и кражи интеллектуальной собственности.